Ludwig verkündet: PCR-Tests nur mehr 48 Stunden in Wien gültig

In Wien werden heute die weiteren Schritte in Sachen Corona-Maßnahmen verkündet. Stadtchef Michael Ludwig (SPÖ) gibt seit 14 Uhr eine Pressekonferenz zur aktuellen Corona-Situation in Wien. Zuvor hatte sich Ludwig wieder mit Fachleuten beraten.

In Wien gelten aktuell strengere Bestimmungen als im Rest des Landes. So muss aktuell in Geschäften ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden - was außerhalb Wiens nur mehr im Lebensmittelhandel nötig ist.

Für Aufsehen sorgte auch die Anfang des Sommers erlassene Vorschrift, dass Kinder in Wien bereits ab sechs Jahren an Orten, wo die 3G-Regel gilt, einen Corona-Nachweis brauchen.

Die PK im Livestream: