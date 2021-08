Ab morgen wird im Supermarkt geimpft

Bund wie Länder versuchen daher, die Menschen mit möglichst niederschwelligen und kreativen Impfangeboten zu locken, bringen die Impfung zu den Menschen - via Impfbus, Impfboot oder über Impfungen, die keine Anmeldung mehr benötigen und wo man den Impfstoff frei wählen kann. Ebenso möglich: Impfen im Shoppingcenter, im Stephansdom, beim Rockkonzert, im Wirtshaus.

Nun bietet die Stadt Wien eine weitere Möglichkeit an: Impfen im Supermarkt. In Kooperation mit der Rewe Gruppe werden nun auch Impfangebote vor Supermärkten und bei Supermarkt-Kassen von Billa, Billa Plus und Penny angeboten. Geplant sind für den Anfang Angebote in drei Bezirken.