Süpermarketlerde korona aşısı

Avusturya'da şu anda yine daha fazla korona vakası var. Uzmanlara göre, yakında dördüncü bir dalga gelebilir. Özellikle aşılanmamış kişiler risk altındadır. Çözüm: Daha fazla insanın aşı olmasını sağlamak. Ama giderek daha az insan aşı olmak için motive edilebiliyor. Viyana Belediyesi şimdi başka bir seçenek sunuyor: süpermarkette aşı.

Rewe Group ile iş birliği içinde, aşılar artık süpermarketlerin önünde ve Billa, Billa Plus ve Penny'nin süpermarket kasalarında da gerçekleştirilecek. Üç bölgede (Simmering, Brigittenau ve Favoriten) tekliflerle başlama planı var. İlk süpermarket aşısı Millennium City'deki (Handelskai 94-96, 1200 Viyana) BILLA PLUS'ta 25 Ağustos Çarşamba günü saat 9:00'dan itibaren gerçekleştirilecektir.

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