Corona: Impfung in den Supermärkten

In Österreich gibt es derzeit wieder mehr Corona-Fälle. Laut Experten könnte bald eine vierte Welle kommen. Ungeimpfte seien besonders gefährdet. Die Lösung: Mehr Menschen zur Impfung zu bewegen. Aber immer weniger Personen sind motiviert, sich impfen zu lassen

Nun bietet die Stadt Wien eine weitere Möglichkeit an: Impfen im Supermarkt. In Kooperation mit der Rewe Gruppe werden nun auch Impfangebote vor Supermärkten und bei Supermarkt-Kassen von Billa, Billa Plus und Penny angeboten. Geplant sind für den Anfang Angebote in drei Bezirken (Simmering, Brigittenau und Favoriten).

Die erste Supermarkt-Impfung findet in beim BILLA PLUS in der Millennium-City (Handelskai 94-96, 1200 Wien) am Mittwoch, 25. August, ab 09:00 Uhr statt.

Mehr dazu lesen Sie auch unter: