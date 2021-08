Hacker will Ungeimpften Zutritt zu Freizeiteinrichtungen verwehren

"Das sind die harten Fakten"

85 Prozent des aktuellen Infektionsgeschehens in Wien würden auf jene Menschen zurückgehen, die gar nicht oder nur einmal geimpft sind (im Detail: 74 Prozent ungeimpft, 11 Prozent einmal geimpft, 15 Prozent zweimal geimpft). In den Spitälern seien kaum Corona-Patienten, die immunisiert sind. Auch betonte man in Hackers Büro einmal mehr, dass die bisher in der EU zugelassenen Impfstoffe sehr gut vor einem schweren Krankheitsverlauf und damit einem Spitalsaufenthalt schützen: Bei den Vakzinen von BioNTech/Pfizer und Moderna beträgt diese Schutz-Rate 96 Prozent, bei AstraZeneca 92 Prozent.

"Das sind die harten Fakten! Die wirksamste Maßnahme ist die Impfung", so Hacker. Die Durchimpfungsraten in den oberen Altersgruppen sind zwar "halbwegs zufriedenstellend", hieß es aus seinem Büro. Nichtsdestotrotz reiche die Zahl der Ungeimpften in diesen Altersgruppen aus, um die Spitäler wieder zu füllen und an ihre Belastungsgrenze zu bringen - und zwar dann, wenn sich viele Jüngere (ungeimpft) infizieren. Denn damit gebe es "unglaublich viele Anknüpfungspunkte" in ältere (ungeimpfte) Jahrgänge.

Die Stadt verzeichne bereits ein leichtes exponentielles Wachstum und eine schlechtere Ausgangslage als heute vor einem Jahr. Die Wiener Inzidenz ist in den letzten zwei Wochen um 40,1 Prozent gestiegen. "Wir sehen in Amerika , wie die Spitäler in Staaten mit einer schlechten Durchimpfungsrate untergehen", warnte Hacker.

Kostenpflichtiges PCR-Testen schließt der Stadtrat weiterhin "rigoros" aus. Teststraßen mit Schnelltests werden bis Herbst aber sukzessive reduziert, kündigt er an.