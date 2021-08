Michael Ludwig ist gegen das Ende der Gratis-Tests

In Kärnten plädiert man dafür, dass auf alle Fälle die Tests in Schulen, sowie im Gesundheits- und Sozialbereich gratis bleiben. Es liege aber am Bund, in dieser Frage eine bundesweit einheitliche Regelung zu finden. Ansonsten bestehe die Gefahr, dass es zwischen den Bundesländern zu einer Art Impftourismus komme.