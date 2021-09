Vierte Welle statt Sommer wie damals + Delta führt bei Kindern nicht zu schwerem Verlauf

In Tirol versucht man, durch weitere niederschwellige Angebote an viel besuchten Orten die Menschen zum Impfen zu bewegen. Dabei fasste die schwarz-grüne Landesregierung Supermärkte, Hochschulen, Glaubensgemeinschaften und Betriebe ins Auge. Zudem informierte das Land, dass ab Ende September in den Gemeinden Über-80-Jährige die Möglichkeit für ihre Auffrischungsimpfung erhalten. In den Alters- und Pflegeheimen waren indes die Impfaktionen wieder angelaufen. Konkret stehen für die Impfungen bei Supermärkten vier Termine fest: Am 17. September wird beim Interspar Kufstein geimpft, tags darauf beim Interspar Wörgl. Am 24. September können sich Impfwillige beim M-Preis Kirchbichl und am 25. September beim M-Preis in Ellmau den Erst- oder Zweitstich holen. Der Impfstoff kann frei ausgewählt werden. Geimpft wird im September wieder mit dem mobilen Impfbus vor den Einkaufszentren DEZ in Innsbruck sowie dem Inntalcenter Telfs.