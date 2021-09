In England startet das Schuljahr mit großen Corona-Sorgen

Ratsam (und wenig erfreulich) ist der Blick in den Norden des Königreichs. In Schottland haben die Schulen bereits seit zwei Wochen wieder geöffnet. An manchen Tagen verzeichnet der Landesteil bereits mehr Neuinfektionen als zum einstigen Höhepunkt der Pandemie.

Trotz umfangreichen Impfprogramms blickt so mancher Intensivmediziner sorgenvoll in die Zukunft. Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon führt dies ganz klar auch auf die gestiegenen Kontakte in den Schulen zurück.