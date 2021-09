Rechtsexperte zu Maßnahmen: "Gleichstellung für Genesene"

Bis in die späten Abendstunden diskutierte die Bundesregierung in der Nacht auf Mittwoch über die künftigen Corona-Maßnahmen im Herbst. Nachdem Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein im ORF Report am Dienstagabend bereits ein paar Details, vor allem zu den Schwellen in der Intensivauslastung bekannt gab, ist nun die Frage, ob die geplanten Maßnahmen rechtlich überhaupt halten würden.

Im Ö1 Morgenjournal erklärte Bernd-Christian Funk, ehemaliger Professor für öffentliches Recht, dass die Unterscheidung zwischen Geimpften und Ungeimpften durchaus möglich ist: "Es würde dem Gleichheitsgrundsatz widersprechen, wenn man diese Unterscheidung nicht macht. Es ist sehrwohl zwischen geimpft und ungeimpft zu unterscheiden, immer mit Blick auf die medizinischen und epidemiologischen Konsequenzen und Voraussetzungen die damit verbunden sind."