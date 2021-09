Behörden alarmiert wegen Cluster im Asylzentrum Traiskirchen

204 Corona-Neuinfektionen wurden am Dienstag in Niederösterreich gezählt. Auf einen Cluster blicken die Behörden derzeit mit besonderer Sorge: jenen im Asylbetreuungszentrum in Traiskirchen in Niederösterreich.

97 Personen sind in der Einrichtung infiziert, um 18 mehr als noch am Vortag. Aus einem Asylquartier in Schwechat wurden 29 Fälle gemeldet, um einer weniger als am Montag.

Test-Kapazitäten wurden erhöht