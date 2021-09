Ludwig: „Wien ist keine Dienststelle des Bundes“

Jetzt herrscht dicke Luft, vor allem in den SPÖ-regierten Ländern: „Wir sind in Wien keine nachgeordnete Dienststelle des Bundes. Ich bin kein Abteilungsleiter der Bundesregierung“, polterte Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Dienstag in einer eilig einberufenen Pressekonferenz und fordert „Gespräche auf Augenhöhe“, bevor man mit den Maßnahmen an die Öffentlichkeit gehe.