Michael Ludwig hält an umstrittenen Kinder-Tests fest

Für böses Blut sorgen weiterhin die schärferen Corona-Maßnahmen, die die Stadt Wien im Alleingang verhängt hat. Vor allem, dass sich in der Bundeshauptstadt auch Sechs- bis Zwölfjährige testen lassen müssen, wenn sie sich an Orten aufhalten wollen, an denen die 3-G-Regel gilt (z. B. Lokale).