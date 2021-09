Was heute entschieden wird: "Schutzmaßnahmen" für Ungeimpfte

Daher will die Regierung nun primär auf die Auslastung der Betten und Intensivbetten in den Krankenhäusern schauen – je höher der Prozentsatz der Auslastung, desto tiefer wollen die Politiker in die „Toolbox“ greifen, sprich: Immer schärfere Maßnahmen verordnen. Also etwa, wann von keiner Maskenpflicht auf MNS-Pflicht oder gar auf FFP2-Pflicht umgestellt werden muss.