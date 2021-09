Auch für LH Wallner ist ein Lockdown für Geimpfte ausgeschlossen

Am Mittwoch werden die Länder und der Bund bei einem Corona-Gipfel die weitere Strategie für den Herbst besprechen. Am Tag vor dem Treffen zeigt sich Vorarlbergs VP-Landeshauptmann Markus Wallner auf Linie von Bundeskanzler Sebastian Kurz - vor allem, was den Umgang mit Ungeimpften betrifft.

Kurz hatte im ORF-Sommergespräch am Montagabend erklärt, dass es „sicherlich keine Lockdowns“ mehr für Geimpfte geben werde. Einschränkungen werde es gegebenenfalls nur für Ungeimpfte geben.