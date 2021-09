Um die Notsituation zu lindern, leistet Österreich Hilfe nun vor Ort.

Heute wird die erste Tranche mit 500.000 Dosen AstraZeneca nach Teheran transportiert. Die Lieferung erfolgt im Rahmen der internationalen Katastrophenhilfe des Innenministeriums und in Kooperation mit dem Außenministerium und dem Gesundheitsministerium, das die Impfstoffe zur Verfügung stellt.

Zudem wurde, wie es in einer Aussendung von Innen-, Außen- und Gesundheitsministerium heißt, eine Million Euro aus dem Auslandskatastrophenfonds an UNICEF Iran und 250.000 Euro an die Weltgesundheitsorganisation WHO übergeben.

Prekäre Situation als Nachbarland von Afghanistan

"Gerade weil es um ein Nachbarland Afghanistans geht, ist unsere Hilfe vor Ort umso wertvoller. Wenn wir mithelfen wollen, die Region zu stabilisieren ist jeder einzelne mögliche Beitrag wichtig“, so ÖVP-Innenminister Karl Nehammer anlässlich des Transports nach Teheran. Da man sich in der Pandemie, so ÖVP-Außenminister Alexander Schallenberg, "keine weißen Flecken auf der globalen Impfkarte" leisten kann, habe Österreich bereits an die Ukraine, den Libanon, Bosnien und Herzegowina, Tunesien und Georgien Impfstoffe geliefert. Dies ist möglich, weil "Österreich in der in der glücklichen Lage ist, über mehr Impfstoff zu verfügen, als aktuell benötigt wird", erklärt der grüne Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein.