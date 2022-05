Nordkorea meldet sechs weitere "Fieber"-Tote + Von Laer: Aus für Maskenpflicht "vertretbar“

Tirols Landeskrankenhäuser plädieren für einen "normaleren" Corona-Kurs ab Herbst. "Es kann nicht sein, dass wir immer alles andere unterordnen", sagte die ärztliche Leiterin der tirol kliniken, Alexandra Kofler, zur "Tiroler Tageszeitung" (Montagsausgabe). Man wolle künftig mit Covid umgehen wie mit Influenza und dafür auch ein Hygienekonzept erstellen, so Kofler weiter. An der Innsbrucker Klinik wurde eine Arbeitsgruppe eingerichtet. Ginge es nach den Ärzten in Innsbruck, würden die Massentestungen auch im Herbst ausbleiben. Den Medizinern schwebt gezieltes Testen in sensiblen Bereichen vor. "Die Tests sind ein diagnostisches Mittel und sollten bei Menschen mit Symptomen und in besonderen Bereichen eingesetzt werden", kommentierte die ärztliche Leiterin.