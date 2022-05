Plastik- oder Bargeld? Wo Covid-Viren am längsten haften bleiben

Kartenbezahlungen sind während der Pandemie auch in Österreich salonfähig geworden. Die Angst war bei vielen groß, dass sie sich über die Geldscheine infizieren könnten. Doch diese Angst war unbegründet. Eine neue, in PLOS ONE veröffentlichte Studie zeigt, dass das SARS-CoV-2-Virus fast sofort nicht mehr lebensfähig ist, wenn es auf eine Banknote aufgebracht wird.

Auf Plastikgeldkarten ist das Virus sogar stabiler, wobei das lebende Virus auch 48 Stunden nach der ersten Ablagerung noch nachweisbar ist, aber weder auf Bargeld noch auf Karten, die im Rahmen der Studie stichprobenartig untersucht wurden, wurde ein lebensfähiges Virus nachgewiesen.