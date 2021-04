Am Montag kehren die Schüler in Wien wieder in die Klassenzimmer zurück - Volksschüler an fünf Tagen pro Woche, die älteren im Schichtbetrieb.

Am Unterricht teilnehmen darf weiterhin nur, wer regelmäßig einen Antigenschnelltest macht. Volksschüler müssen jeweils am Montag, Mittwoch und Freitag in der Früh einen Nasenbohrer-Test in der Klasse durchführen. Ältere Schüler, die am Freitag in der Regel Fernunterricht haben, testen zweimal pro Woche.

Nun rufen Bildungsminister Heinz Faßmann und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr dazu auf, zusätzlich auch PCR-Tests zu machen.