Diese drei Millionen sind aber nur ein Drittel der österreichischen Bevölkerung. Es gibt sechs Millionen, die nicht geimpft sind, die vielleicht nicht, weil sie jünger sind, sterben oder auf die Intensivstation kommen, aber durch Long-Covid eine langwierige Erkrankung haben werden. Droht diesen Menschen nun eine größere Gefahr?

Ich würde das nicht automatisch sagen, denn jeder hat ja die Möglichkeit, sich selbst sehr gut zu schützen. Das ist ja eine Frage des Wollens. Es gibt FFP2-Masken in Österreich zum Selbstkostenpreis. Das gab's vor einem halben Jahr noch nicht. Und wenn sie eine FFP2-Maske tragen, dann sind sie sehr gut geschützt. Die verwenden Ärzte, die täglich mit Patienten zu tun haben. Und insofern glaube ich, dass wir einfach alles im zeitlichen Rahmen einordnen müssen. Aber es gibt doch das Beispiel Deutschland. Da ist seit Monaten alles geschlossen, und die Ansteckungszahlen sind gleich hoch wie bei uns. Das heißt, ich glaube, dass unser Weg, auf Tests zu setzen, auf Masken zu setzen, einfach absolut richtig ist.

Aber war das nicht auch alternativenlos? Die Menschen machen immer weniger mit, halten sich weniger an die Regeln, weil ihnen das soziale Leben abgeht, weil ihnen abgeht, einmal ins Gasthaus mit ihren Freunden gehen zu können. War es nicht so, dass diese Öffnung mit Tests oder mit einem Grünen Pass in Wirklichkeit sogar die kontrollierte Variante ist als das, was sich zuletzt abgespielt hat?

Nein, alternativlos ist gar nichts, sondern man muss versuchen, das Richtige zu tun. Diese ganze Pandemie ist ständig der Versuch, die gesundheitliche Situation in Einklang zu bringen mit psychischen Aspekten in der Bevölkerung, aber vor allem auch der Arbeitsplatzsituation. Und uns war immer klar, sobald wir öffnen können, wollen wir das tun. Unser Motto war immer soviel Freiheit wie möglich, so wenig Einschränkungen wie notwendig. Und nachdem wir wissen, dass wir mit entsprechendem Fortschritt einfach bald die Pandemie besiegt haben werden, braucht es jetzt noch Sicherheitskonzepte, braucht es jetzt noch Vorsicht. Diese Phase von Mitte Mai bis Ende Juni werden wir vorsichtig mit Sicherheitskonzepten gestalten müssen. Aber ja, dank der Maske, dank der Tests, dank Abstandsregelungen ist bald mehr Freiheit möglich, wenn sich alle daran halten und alle bemühen.