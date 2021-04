Kirche in Lateinamerika kämpft gegen Impfskepsis

Kein Tag vergeht ohne neue Hiobsbotschaften in Lateinamerika: In Brasilien hat sich die Zahl der Menschen, die täglich an Covid-19 sterben, auf über 3.000 eingependelt.

Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen teilte am Mittwoch mit, Peru habe durch das Virus inzwischen die höchste Übersterblichkeitsrate weltweit, und in Argentinien steigt die Armutsrate als Folge einer harten Lockdown-Politik nahezu täglich an.