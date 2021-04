Virologe: "Müssen weiter achtsam sein"

Hausaufgaben machen

Wie jeder andere auch, wünsche er sich Öffnungen sehnlichst herbei, man müsse dafür aber zuerst seine "Hausaufgaben" machen. Sprich, die Zahlen insgesamt reduzieren, um mit Massentestungen und effektivem Kontakttracing möglichst lange über die Sommermonate niedrige Zahlen zu verzeichnen. "Wenn die Ziele erreicht sind, kann man öffnen", so Elling. In einigen Landesteilen sehe es aktuell auch gut aus, in anderen weniger. Nicht zuletzt sehe man in der Öffnungs-Modellregion Vorarlberg, dass die Zahlen wieder deutlich steigen. Die Spielregeln diktiere hier leider das Virus und nicht das individuelle oder politische Wollen.

Nimmt man weiter die Situation auf den Intensivstationen als Zielgröße zur Bewertung der Gesamtsituation, komme man zwangsläufig in eine Situation, in der am Ende nur noch der maximale Eingriff in die Freiheit mittels Lockdowns zur Verfügung steht. Dazu brauche es laut Elling "das kategorische Unterbinden jeder Mutation, die eventuell die Impfstrategie zum Rohrkrepierer macht."