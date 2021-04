Corona-Gefahr: USA warnen nun auch vor Reisen nach Österreich

Die USA haben wie angekündigt wegen der Coronavirus-Pandemie die Reisewarnungen der höchsten Stufe deutlich ausgeweitet und dabei u. a. auch Österreich einbezogen. Seit Mittwoch sind in der vierten, roten Stufe „Do Not Travel“ etwa 100 zusätzliche Staaten vertreten.

Auf die Liste des US-Außenministeriums sind nun neben Deutschland etwa auch Frankreich, Großbritannien sowie die Nachbarstaaten Kanada und Mexiko aufgeführt. Ebenso alle EU-Staaten.

Die US-Regierung hatte am Montag angekündigt, für etwa 80 Prozent der Länder werde in Kürze die höchste Stufe gelten. Das wären nach 34 Staaten zu dem Zeitpunk am Ende etwa 130 Staaten.

Auch Österreich warnt aufgrund der Pandemie seit geraumer Zeit vor Reisen in die USA.