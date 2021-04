Mückstein: "Wir müssen Geimpften Dinge erlauben"

Ja, aber in fünf, sechs Wochen werden wir möglicherweise viel Impfstoff und zu wenige Impfwillige haben. Deshalb ist es mir auch nicht recht, wenn wir jetzt von der großen Party im Sommer sprechen. Wir wissen, dass sich ein Drittel der Menschen nicht impfen lassen will. Wir sollten uns gemeinsam zum Ziel setzen, dass 90 Prozent der Impfwilligen durchgeimpft sein sollen.

Die Regierung will den sogenannten Green Pass noch vor der EU umsetzen – Sie auch?

Der Grüne Pass macht nur Sinn, wenn das gesamteuropäisch gelöst wird. Da geht’s um Fragen wie: Was mache ich mit Menschen, die eine Impfung haben, die in der EU aber nicht zugelassen ist? Mir ist wichtig zu betonen: Es ist nicht dasselbe, ob man genesen, geimpft oder nur getestet ist. Daher wird es nötig sein, dass wir Geimpften auch Dinge erlauben. Es wird keine Impfpflicht geben, aber: Wer sich nicht impfen lässt, wird bestimmte Vorteile nicht haben können. Wer sich durch den Sommer „durchtesten“ will, wird zum Beispiel nicht nach Griechenland fliegen können.

Ihr Vorgänger hat geklagt, dass er sich alleingelassen gefühlt hat – insbesondere vom Koalitionspartner. Wie wollen Sie vermeiden, dass es Ihnen gleich ergeht?

In einer Pandemie sitzen wir alle im gleichen Boot. Der Kanzler ist der Kanzler, ich bin einer der Fachminister, und es wäre ganz schlecht, wenn Uneinigkeit besteht. Unser gemeinsames Ziel ist, dass die Intensivstationen von der Kapazität her so aufgestellt bleiben, dass sie auch einen Autounfall und einen Herzinfarkt aufnehmen können. Das steht über allem. Und wenn wir das erreichen, ist auch klar, dass wir keinen Lockdown brauchen. Denn der ist nur gerechtfertigt, wenn es auf den Intensivstationen knapp wird.