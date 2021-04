Moderna stuft Impfstoff-Wirksamkeit auf 90 Prozent herab

Italien hofft, dass bis Juni ein "grüner Pass" eingeführt werden kann, der das freie Reisen wieder ermöglicht. Dieses Impfzertifikat solle nicht nur in der EU, sondern auch in den G7-Ländern gelten, sagte der italienische Gesundheitsminister Roberto Speranza in einem TV-Interview mit RAI 1 am Dienstagabend. Mit einem Neustart des Tourismus und der Gastronomie sei ab Mai zu rechnen.

"Italien macht Druck auf die EU. Ich habe vorgeschlagen, dass der grüne Pass, nicht nur in der EU, sondern auch in den G7, also in den wichtigsten Ländern der Welt, gilt", so der Gesundheitsminister.

Nachdem der US-Pharmakonzern Johnson & Johnson wegen möglicher schwerer Nebenwirkungen die Auslieferung seines Coronaimpfstoffs in Europa verschoben hat, zeigt sich die italienische Regierung unbesorgt. "Italien erwartet 4,2 Millionen Impfdosen, lediglich 200.000 davon sind von Johnson & Johnson. Die Aussetzung der Lieferungen hat Sorgen in Europa ausgelöst, doch es gibt nur wenige Berichte von Nebenwirkungen. Ihre Zahl ist geringer als jene nach Astrazeneca-Vakzinen", berichtete Regionenministerin Maria Stella Gelmini.