Impfen, Armut, Pflege: Wo der neue Minister anpacken muss

1. Die Lockdown-Feilscherei der Länder

Wien und Niederösterreich verlängern ihren Lockdown bis 2. Mai, das Burgenland will noch abwarten. Eine Besserung ist im Osten nicht in Sicht, die Intensivstationen sind am Limit und Experten raten eindringlich zu einem österreichweiten, harten Lockdown.

Die Länder im Westen sind aber dagegen. Wie sich der neue Minister Wolfgang Mückstein, ein Mediziner, da positioniert, werden die nächsten Tage zeigen.