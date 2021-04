Wie viele Arbeitslose auf eine offene Stelle kommen

Anhand des Vergleiches von Wien mit Oberösterreich werden laut Agenda Austria die strukturellen Probleme am heimischen Arbeitsmarkt deutlich. Während in Wien die Arbeitslosigkeit schon vor Corona sehr hoch gewesen sei, fehle es in anderen Regionen - wie eben in Oberösterreich - an Fachkräften. „Besonders niedrig ist das Verhältnis von Arbeitslosen und offenen Stellen im Gesundheitsbereich und in technischen Bereichen, was gemeinhin als Indikator für einen Fachkräftemangel gilt“, sagt Agenda Austria-Ökonom Dénes Kucsera.