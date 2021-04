Grüner Pass als Signal für den Sommer

Die Politik braucht dringend einen Erfolg in der Bekämpfung der Corona-Pandemie, und diesen soll der Grüne Pass bringen. Also ein digitales Dokument, das belegt, dass man geimpft, genesen oder zumindest getestet ist.

Ein Stück Freiheit, das man in der Hand- oder Hosentasche mit sich tragen kann. Und wie einen Joker als Türöffner einsetzt. In der Ferienanlage, am Flughafen, in der Finca. Und beim Wirt ums Eck, an dessen Stammtisch man lautstark debattiert, ob man jetzt ein „Impfprivilegien-Ritter“ ist oder „nur“ seine alten Grundrechte zurückerobert hat.

Nun bekommt die Europäische Kommission also eine Liste mit Punkten übermittelt, auf die sich wichtige Tourismusländer Europas in Sachen „Grüner Pass“ einigen konnten (siehe KURIER am Montag).