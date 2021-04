Wie der Corona-Sommer aussehen könnte

Wäre freitesten eine Möglichkeit, wieder in einem Hotel zu übernachten oder essen zu gehen?

Die Vorarlberger Gastronomie lebt dieses Modell bereits. Branchenvertreter vermuten, dass diese Variante in den ersten Öffnungsschritten enthalten sein könnte, also Einchecken in das Hotel oder Abendessen im Lokal nur mit aktuellem, negativem Corona-Test. Mit dieser Auflage sowie reduziertem Platzangebot darf ja die Vorarlberger Gastronomie seit 15. März wieder Gäste bedienen. Doch ist das auch in der Sommersaison umsetzbar? Georg Bliem, dessen Planaibahnen auch das Restaurant auf dem Dachsteingletscher betreiben, ist skeptisch. „Natürlich wäre das anfänglich im Mai oder Juni möglich. Aber irgendwann kommt die Hochsaison, da kann ich mir das nicht mehr vorstellen.“

Welche Rolle spielen die 7-Tages-Inzidenzen?

Das ist eine große Unbekannte in der Frage der (Wieder)-Eröffnung. Derzeit gilt für Bezirke wie auch für Gemeinden: Ab einer mehrtägigen Überschreitung der 7-Tages-Inzidenz von 400 (die Anzahl der Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner über sieben Tage gerechnet) gelten Ausfahrtsbeschränkungen. Das trifft derzeit etwa auf Braunau in OÖ zu, aber auch Wiener Neustadt, Wiener Neustadt Land, Scheibbs und Neunkirchen in NÖ und den Großteil von Tirol.

Was passiert bei regionalen Lockdowns?

Wiener, Niederösterreicher und Burgenländer befinden sich derzeit im für sie vierten harten Lockdown. Sollte sich eine solche Maßnahme wiederholen, würde das auch einen Teil des Sommer(urlaubs) verhageln: Freizeiteinrichtungen sind geschlossen, Bäder dürften dann nicht mehr öffnen, Hotels und Gastronomie wieder schließen. Auch Urlaubsfahrten in andere Bundesländer wären dann rechtlich nicht mehr möglich.

Ab wann darf wieder man ans Meer fahren?

Prinzipiell sind Reisen ins Ausland nicht verboten, allerdings gelten für beinahe alle Staaten Reisewarnungen: Wer etwa von Italien heimkommt, muss in Quarantäne, freitesten ist erst nach fünf Tagen möglich. Die österreichische Einreiseverordnung gilt jedoch derzeit nur bis 31. Mai.