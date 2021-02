Wie die Corona-Krise den Urlaub beeinflusste

So wenige Urlaube wie in den 1980er Jahren

Die meisten Befragten kamen aus der Steiermark, wobei sich die Erkentnisse auf ganz Österreich umlegen lassen, wie es am Mittwoch bei der Präsentation der Urlauberstudie hieß. Rund 80 Prozent gaben an, dass Corona ihr Freizeit- und Urlaubsverhalten beeinflusst hat - auffallend viele machten im ersten Jahr der Pandemie überhaupt keinen Urlaub oder mussten darauf verzichten, 27,3 Prozent nämlich. "Einen derart hohen Wert haben wir seit den 1980er Jahren nicht mehr gehabt", staunt Brandstätter.

Was sich allerdings in der Corona-Krise etabliert hat, sind (Tages-)Ausflüge. Im Durchschnitt unternahm jeder Befragte im Vorjahr neun Ausflüge, zwei Drittel davon im eigenen Bundesland. "Das Ausflug machen ist ein fester Bestandteil", beschreibt Brandstätter. "Für viele Menschen wirkt so ein Ausflug irgendwie auch wie ein kurzer Urlaub, das ist ein Seelentröster." Natur und Bewegung, gutes Essen, Kultur, Erkunden der eigenen Region - das schätzen die Befragten bei diesen Tages-Auszeiten am meisten.

Exakt dies sei auch die positive Seite, die die Österreicher aus der Corona-Krise mitnehmen, beont die Studienautorin: "Mehr Inlandstourismus, bewusst die Heimat erleben, weg vom Massentourismus."