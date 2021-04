Saisonstart: Ein Sprung ins kalte Wasser

11.350 Beherbergungsbetriebe

haben in der Sommersaison österreichweit geöffnet.

Laut den Erhebungen der Statistik Austria kommen sie zusammengenommen auf

knapp 580.000 Gästebetten

330.000 Gästebetten

zählt allein das wichtigste Tourismusland (auch im Sommer): Tirol. Im Vergleich zu anderen Bundesländern ist der Anteil ausländischer Gäste im Westen des Landes besonders hoch. Im Ranking der Bundesländer mit den meisten Gästebetten folgen übrigens Salzburg (205.000 ), Kärnten (120.000) und die Steiermark (115.000)



53,82 Millionen Nächtigungen

zählte Österreich in der vorigen Sommersaison (Mai bis Oktober) und damit um ein knappes Drittel weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Schuld am schlechten Ergebnis waren die Lockdowns in der Vor-

und Nachsaison sowie das Ausbleiben internationaler Gäste in den Städten (Wien verbuchte ein Minus von 80 Prozent)

43,2Prozent

weniger Übernachtungen ausländischer Gäste als im Sommer 2019 meldete die Statistik Austria. Dagegen fiel der Rückgang der Übernachtungen inländischer Gäste mit 4,7 Prozent vergleichsweise moderat aus