Vier Frauen, vier Karrieren, vier Wege in den Pflegeberuf

„Ich wusste, ich möchte einen Job, der sinnvoll und sicher ist“

Yvonne Six. „Ich vermisse das Fliegen. Wenn man die Flugzeuge am Himmel sieht, dann kann man schon wehmütig werden“, sagt Yvonne Six. Mitte 2020 bringt die Pandemie die Pleite der Fluglinie Level und damit das Aus für 200 Level-Mitarbeiter in Wien. Yvonne Six ist eine davon. Sich als Flugbegleiterin bei einer anderen Fluglinie zu bewerben, das kommt für die 45-Jährige nicht infrage. „Weil sich die Luftfahrtbranche wohl erst in ein, zwei Jahren erholen wird.“ Und, weil es „diesen einen Moment“ bei einem von der Gewerkschaft organisierten Berufsinfotag gibt. „Wir brauchen euch“, hat der Vertreter der Vinzenz-Gruppe gesagt. „Und er hat das so gut rübergebracht, dass ich mich für die Ausbildung zur Pflegefachassistenz am Vinzentinum Wien entschieden habe.“ Wiewohl sie während der Ausbildung nur etwas mehr als 1.000 Euro zum Leben hat – und damit rund 900 Euro weniger als Flugbegleiterin. Und, obwohl sich aufgrund der Corona-Maßnahmen die Ausbildung größtenteils auf theoretischen Unterricht via Distance Learning beschränkt. „In meinem Alter muss man das Lernen wieder lernen. Davor habe ich den meisten Respekt“, so die gebürtige Deutsche, die seit 2016 in Wien lebt. Sie habe gemerkt, „dass sie etwas Körperliches tun will, nahe am Menschen arbeiten und einen Job, der sicher und sinnvoll ist“. In der täglichen Arbeit erlebe man, wie „unglaublich freundlich und dankbar die Menschen sind“.



Was sie damit meint, macht die angehende Pflegefachassistentin an einem Praktikum fest. „Als wir unseren letzten Tag hatten, da hat eine alte Dame sogar geweint, als ich mich verabschiedet habe. Das macht einen natürlich auch etwas stolz.“ Und es motiviert, so Six, zum Weitermachen.



Ihr Umfeld habe „überraschend positiv“ auf ihre Pflegeausbildung reagiert. Nicht einzig deshalb, weil diese zu ihr passe, sondern weil ihr Beruf immer gefragt sein wird. „Der Beruf war immer schon wichtig, es hat nur niemand gesagt.“