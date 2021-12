Hacker über Omikron: "Wir wissen noch viel zu wenig" + Impfung ohne Nadel

Omikron hat die Schulen erreicht.

Nachdem am Donnerstagnachmittag erstmals der bereits am Mittwoch bekannt gewordene Verdachtsfall am Wiener Piaristengymnasium bestätigt werden konnte, wurden am Abend Fälle an drei weiteren Schulen bekannt.

Die Omikron-Variante des Coronavirus gilt als bis zu drei Mal infektiöser als die Delta-Variante, darauf weisen Daten aus Großbritannien hin. Wobei die Datenlage insgesamt noch als überschaubar gilt - ein Grund, weshalb die Behörden auch mit erhöhter Vorsicht agieren.

Derzeit müssen enge Kontaktpersonen - im Falle von Schulen die gesamte Klasse - trotz Impfung zwei Wochen in Quarantäne, eine Möglichkeit auf Freitesten gibt es, anders als bei Delta, nicht.

Wie der Sprecher von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker dem KURIER am Donnerstag mitteilte, schlugen seit Anfang des Monats bei drei Millionen Tests in Wien 48 auf die Coronavirus-Variante Omikron an. Stand gestern gab es 39 aktive Fälle und 9 inaktive Fälle in Wien.