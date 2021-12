G7 zu Omikron: "Größte aktuelle Bedrohung für Gesundheit"

Biden: Ungeimpften droht schwere Krankheit und Tod

Angesichts der beginnenden Ausbreitung der Omikron-Variante in den USA hat Präsident Joe Biden Ungeimpfte vor einem "Winter schwerer Krankheitsverläufe und Todesfälle" gewarnt. Ungeimpfte brächten sich selbst und ihre Familien in Gefahr und drohten die Krankenhäuser an Kapazitätsgrenzen zu bringen, sagte Biden am Donnerstag im Weißen Haus. Der beste Schutz gegen die neue Variante sei die vollständige Impfung und ein Booster, sagte Biden.

Der Präsident warnte, Omikron werde sich schon ab Jänner "viel schneller" in den USA verbreiten. "Aber es gibt gute Nachrichten: Wenn Sie geimpft sind und Ihren Booster bekommen haben, sind Sie gegen schwere Krankheitsverläufe und Tod geschützt", sagte Biden.