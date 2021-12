Pandemie: Dramatischer Rückgang bei Vorsorge-Untersuchungen

Die medizinische Versorgung der Österreicher leidet messbar unter der Corona-Pandemie. Allerdings nicht nur im Akut-Bereich, also bei der Versorgung von Covid-19-Patienten in Spitälern bzw. auf Intensivstationen, sondern auch bei der gesamten Prävention, sprich: Gesundheitsvorsorge. In einem heute, Freitag, präsentierten Bericht stellt der Rechnungshof (RH) fest, dass es zu einem "erheblichen Rückgang" bei Arztbesuchen und Spitalsaufenthalten gekommen ist.

So wurden im Kalenderjahr 2020 rund 135.000 Vorsorge-Untersuchungen weniger gemacht als 2019. Der stärkste Rückgang war mit 12,3 Prozent bei Kindern und Jugendlichen zu verzeichnen.

Besonders alarmierend sind die Zahlen bei der Krebsfrüherkennung: Laut Rechnungshof wurden 2020 um 75 Prozent weniger Mammografien und Darmspiegelungen gemacht als im Jahr davor. Welche Konsequenzen dies hat, das können weder das Gesundheitsministerium noch die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) derzeit abschätzen.

Fehlende Personalplanung

Auch in Sachen Pandemie-Management haben die Prüfer des Rechnungshofes einige Verbesserungsvorschläge. Ein Beispiel ist hier das Contact-Tracing. Obwohl klar gewesen sei, dass die frühzeitige Absonderung von infizierten Personen wesentlich ist, um eine Ausbreitung von Covid-19 möglichst zu vermeiden, seien die nötigen Vorbereitungen im Vorjahr ausgeblieben. "Eine hinreichend vorausschauende Personalplanung für das Contact-Tracing, wurde im Sommer 2020 nicht gemacht", heißt es im Bericht des Rechnungshofs.