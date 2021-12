Wie „Datensilos“ den Kampf gegen die Pandemie erschweren

„Die Informationen lagern in Datensilos“, sagt Thurner. „Aber dort sind sie weitgehend nutzlos.“

Was würde helfen? Der Experte bringt ein Beispiel: „Wenn wir wüssten, wie sich einzelne Berufsgruppen, also Busfahrer, Krankenschwestern etc. anstecken, dann könnten wir viel präzisere Maßnahmen empfehlen und auf Lockdowns für alle möglicherweise verzichten.“

Die Praxis sieht anders aus: Bis heute wissen die Pandemie-Prognostiker nicht, welche der im Spital behandelten Patienten Vor-Erkrankungen haben oder ob sie geimpft sind. Thurner: „Dabei interessiert uns ja überhaupt nicht, was genau der Herr Maier oder die Frau Huber haben. Uns geht es um die anonymisierten Daten und Verläufe.“