Hacker über Omikron: "Wir wissen noch viel zu wenig"

"Wir wollten, dass auch die Mitarbeiter im Spital Entspannung haben während der Feiertage. Deswegen haben wir Gastronomie und Hotellerie länger zulassen. Es geht darum, Zusammenkünfte so gering wie möglich zu halten", erklärte Gesundheitsstadtrat Peter Hacker am Donnerstag in der ZiB 2 die späte Öffnung in der Bundeshauptstadt im Gegensatz zu den anderen Bundesländern. In Wien öffnet nämlich die Gastro erst am Montag wieder, während man in Restösterreich schon ab morgen Freitag auswärts essen kann.

"Natürlich wäre es sinnvoller gewesen, wenn die ganze Region mitgezogen wäre, aber die Wiener Bevölkerung trägt die Maßnahme größtenteils mit, und darüber sind wir sehr dankbar. Sie versteht unsere Logik, auch wenn es mühsam ist. Aber wir sind auf einem guten Weg", so Hacker.