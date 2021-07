Forscher: Wegen Delta Impfquote von bis zu 95 Prozent nötig

63 positive Ergebnisse bei den Antigenschnelltests an Schulen gab es vom vergangenen Freitag bis zum gestrigen Donnerstag. Bei den 1,6 Mio. in diesem Zeitraum durchgeführten Selbsttests waren 55 Schüler und acht Lehrer positiv, das sind anteilsmäßig 0,004 Prozent, gab das Bildungsministerium bekannt. Wie in der Vorwoche ist bundesweit derzeit keine Schule geschlossen. Wegen des Ferienbeginns im Osten am vergangenen Freitag ist ein Vergleich nur bundesländerweise möglich.

In Wien gab es am Zeugnistag (vergangener Freitag) noch acht positive Testergebnisse, in Niederösterreich fünf, im Burgenland dagegen keinen mehr. In den anderen Bundesländern, wo noch die ganze letzte Schulwoche über getestet wurde, lag Oberösterreich mit 24 (Vorwoche: 42) positiven Selbsttests an der Spitze, gefolgt von Tirol mit 10 (8), Steiermark 7 (24), Kärnten 4 (7), Vorarlberg 3 (5) und Salzburg 2 (14).

Die Zahl der positiven Selbsttests entspricht nicht den offiziellen Corona-Zahlen. Für das Einfließen in letztere müssen die Resultate erst durch aussagekräftigere PCR-Tests bestätigt werden. Ein bestimmter Prozentsatz der Schultests ist regelmäßig falsch-positiv. Umgekehrt werden mit den vorrangig eingesetzten "Nasenbohrer"-Tests nicht alle Infizierten aufgespürt.