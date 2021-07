Aufreger Impfpflicht: Italiens Pflegepersonal zieht vor Gericht

Auf juristischer Basis geht es aber um anderes. „Im Gesetz sind die Begründungen nicht eindeutig“, erklärt Anwalt und Arbeitsrechtsexperte Riccardo Baro dem KURIER. „Das Gesetz begründet die Impfpflicht mit zwei Argumenten: Zum einen, mit der Notwendigkeit, das Infektionsrisiko in Spitälern, Pflege- und Altersheimen unter Kontrolle zu halten; zum zweiten, um vorbeugend gegen die Ansteckung zu handeln.“ Was das erste Argument angeht, so gelte das eigentlich für die ganze Gesellschaft, meint der Anwalt. Eine Krankenschwester, die hinter einem Schalter Verwaltungsarbeit mache, sei nicht gefährlicher als ein Bankangestellter. Warum sollte sie sich also impfen lassen?