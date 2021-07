Wiener Projekt "Alles gurgelt" durchbricht vier Millionen-Marke

Die Möglichkeit des PCR-Tests steht und fällt dabei mit der Logistik, denn mit der Durchführung des Tests zu Hause beginnt die Uhr bereits zu ticken, nachdem das entsprechende Zertifikat 72 Stunden danach die Gültigkeit verliert. Für diesen Zwischenschritt zum Labor war und ist die Post verantwortlich. "Aus der Perspektive der Post AG sind wir glücklich mit dem Projekt die Leistungsfähigkeit unserer Logistik unter Beweis stellen zu können. Diese wird für gewöhnlich nur dann bemerkt, wenn sie nicht funktioniert - das ist ähnlich wie bei der IT", zeigt sich Georg Pölzl, CEO der Österreichischen Post AG, mit dem bisher Erreichten zufrieden, denn schließlich erwies sich das Projekt "Made in Austria" bisher in allen Belangen als ein äußerst erfolgreiches Unterfangen im Kampf gegen die Coronapandemie. Erst kürzlich wurden von der Post im Auftrag der Stadt Wien 1,17 Millionen Testkits an alle Wiener Haushalte zugestellt.

Der Erfolg von "Alles Gurgelt" führte auch dazu, dass bereits mehrere Anfragen aus anderen EU-Staaten kamen, aus einigen Nachbarländern, aber auch aus Paris oder Spanien wurden Interesse bekundet. Gestern, Donnerstag, kündigte der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) bei einem Treffen der Hauptstadtbürgermeister von Deutschland, Österreich und der Schweiz zudem an, das Projekt seinen Amtskollegen in Berlin und Bern vorstellen zu wollen.