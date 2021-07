Expertin: "In Ferien nicht wieder Homeschooling spielen"

Eine Woche nach Wien, Niederösterreich und Burgenland starten heute, Freitag, nach der Zeugnisverteilung in allen anderen Bundesländern die Sommerferien. Und die sollten gerade nach dem ungewöhnlichen, stark von Corona geprägten Schuljahr wirklich zum Abschalten genutzt werden, empfiehlt Andrea Richter, Leiterin der NÖ-Schulpsychologie. "Wir sollten versuchen, nicht das Corona-Jahr in die Ferien hineinzuziehen und in den Ferien nicht wieder Homeschooling zu spielen."

Damit die Schülerinnen und Schüler das ungewöhnliche vergangene Schuljahr besser verdauen können, sollen die Eltern - wie in einem normalen Jahr auch - zumindest im Juli "die Schule Schule sein lassen", betonte Richter gegenüber der APA. Nach der vielen Zeit daheim sollten die Kinder und Jugendlichen jetzt ihre Freizeit genießen und im Freien - unter Einhaltung der noch notwendigen Hygieneregeln - ihre Freunde treffen können.