Wo die Infektionszahlen wieder steigen und was das bedeutet

Die jüngsten Bilder aus Europa sind verlockend: gut gefüllte Fußballstadien, Menschen auf Sandstränden oder bei Musikveranstaltungen. Weit weg scheinen da manchmal schon die schwierigen Pandemie-Monate. Doch so einfach ist es nicht.

Durch die weitreichenden Lockerungen während der Ferienzeit und durch die ansteckendere Delta-Variante des Coronavirus' steigen mancherorts allmählich auch wieder die Infektionszahlen. Das wurde von vielen Experten zwar erwartet und auch in Kauf genommen, so mancher Wert sorgt dennoch für einen ungläubigen Blick. An der Spitze der Tabelle mit der aktuell weltweit höchsten Sieben-Tages-Inzidenz liegen die Seychellen mit einem Wert von - aufgrund der Kleinheit und geringen Bevölkerungszahl der Insel ist dies nicht ganz so aussagekräftig.