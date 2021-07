Urlaub im Sommer 2021: Das Meer im Blick, Corona im Nacken

Delta-Sorge in Portugal: Weil vor allem die Delta-Variante in den vergangenen Tagen für Unruhe sorgte, waren betroffene Regionen großräumig abgeriegelt. Ausländische Touristen waren jedoch von der Sperre weitgehend ausgenommen.

7-Tage-Inzidenz: 212

Dolce Vita in Italien: In einem der beliebtesten Urlaubsländer der Österreicher sind alle Regionen derzeit "weiße Zonen". Das bedeutet, es gelten keine Ausgangsbeschränkungen, geöffnet ist fast alles. MNS in Innenräumen ist verpflichtend.

7-Tage-Inzidenz: 13

Impf-Desinteresse in Kroatien: Sowohl die Politiker als auch die Experten warnen vor der sinkenden Impfbereitschaft in der Bevölkerung. Das Ziel, bis zum 1. Juli 50 % Durchimpfungsrate erreicht zu haben, hat man deutlich verfehlt - bisher sind es lediglich 25 %.

7-Tage-Inzidenz: 21

Fehlende Impfungen in Bosnien-Herzegowina: Die Anschaffung von Impfstoffen hat sich zu einer Farce entwickelt. Das Land ist auf fremde Hilfe angewiesen. Die epidemiologische Lage

ist undurchschaubar, nachdem im europäischen Vergleich kaum getestet wird.

7-Tage-Inzidenz: 2

Anstieg in Serbien: Trotz ausreichender Vorräte an Impfstoff spricht Ministerpräsident Aleksandar Vučić wieder von steigenden Corona-Zahlen. Er habe Sorge, dass sich die epidemiologische Lage schon vor dem Herbst ernsthaft verschlechtern könnte.

7-Tage-Inzidenz: 13

Aufatmen in Spanien: Trotz wieder steigender Infektionszahlen in manchen Regionen kehrt die Normalität zurück. Seit Kurzem ist das Tragen von Masken im Freien nicht mehr verpflichtend, Gastronomie und Handel haben unter minimalen Auflagen geöffnet.

7-Tage-Inzidenz: 247

Steigende Tendenz in Griechenland: Die griechische Regierung hat sich massiv darum gekümmert, vor allem die Touristenregionen durchzuimpfen. Zuletzt stiegen die Neuinfektionen jedoch stetig. Sorgen bereitet auch hier die Delta-Variante, vor allem auf Kreta.

7-Tage-Inzidenz: 100

Riskant: Die Türkei war von der Pandemie besonders stark betroffen. Trotz gesunkener Fallzahlen gilt für das Land noch immer ein hohes Sicherheitsrisiko (Sicherheitsstufe 4). Von nicht unbedingt notwendigen Reisen rät das Außenministerium ab.

7-Tage-Inzidenz: 58

Hotspot Zypern: Aktuell scheint die Mittelmeer-Insel in einer unrühmlichen Rangliste auf Rang drei auf - in jener mit den weltweit höchsten Sieben-Tages-Inzidenzen. Neben Zypern scheint aus Europa nur noch Großbritannien (Rang zehn) in den Top 10 auf.

7-Tage-Inzidenz: 676