Sommer, Sonne, Delta - wackelt der Urlaub in Portugal?

Die überstürzte Abreise von deutschen und britischen Gästen aus Portugal in der vergangenen Woche hat viele auch in Österreich verunsichert. Das Urlaubsland am Atlantik steht mittlerweile wieder auf der britischen Amber-Liste (mit Quarantänepflicht bei Rückreise) und wird von Deutschland wegen der Verbreitung der Delta-Mutation als Virusvariantengebiet eingestuft - auch hier mit strengen Einreisebestimmungen. (Rückkehrer nach Deutschland müssen auf jeden Fall für 14 Tage in Quarantäne, auch wenn sie geimpft oder genesen sind.)

Für Österreich bleibt Portugal vorerst auf der "grünen Liste". Die Einreise bleibt mit negativem Test, digitalem EU-Impfzertifikat oder Bestätigung einer überstandenen Covid-Infektion für Menschen aus Österreich möglich (hier die aktuellen Bestimmungen). Aber wie lange noch? Muss man um den Urlaub in Portugal zittern? Der KURIER fragte in Lissabon nach.