Jesolo umwirbt Österreicher wegen hoher Kaufkraft besonders

Vertrauen der Gäste

"Es gibt weniger Last-Minute-Buchungen und dafür mehr mittelfristige: Das zeugt von einem Vertrauen der Gäste in den Ferienort und seiner Fähigkeit, einen sicheren Urlaub zu bieten", sagte der Chef der Hoteliers, die sich in Jesolo besonders um Österreicher bemühen, was der Kaufkraft geschuldet ist.

"Österreichische und deutsche Urlauber haben im Durchschnitt eine um 20 Prozent höhere Kaufkraft als die Italiener. Zum Glück haben uns österreichische Touristen in den Zeiten der Pandemie nicht den Rücken gekehrt. Viele unserer österreichischen Gäste urlauben schon seit Jahren hier und sind zu Freunden geworden. Die Beziehung zwischen Österreich und Italien ist viel mehr als nur geografische Nähe", sagte Maschio.

Hotels in Jesolo fordern von Besuchern keinen grünen Pass. Es wird getestet und Urlaubern dabei geholfen. Es geht darum, den Aufenthalt und die Teilnahme an Konferenzen in Venedig und Umgebung zu erleichtern.