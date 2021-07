Aktuelles Pandemiegeschehen in Österreich: Die große Entspannung?

Der Rollbalken ist oben, die Geschäfte haben geöffnet, die Maskenpflicht ist gelockert. Corona ist zwar noch nicht vorbei, die geringen Infektionszahlen geben allerdings Hoffnung. Stand Mittwoch hält Österreich bei einer 7-Tages-Inzidenz von 6,7.

Grund dafür ist auch, dass die Durchimpfung weiter voran schreitet. Mittlerweile sind mit 4.925.865 Personen oder 62,34 Prozent der impfbaren Bevölkerung zumindest einmal geimpft. Den vollen Impfschutz haben 3,448.649 Menschen oder 43,65 Prozent.

Und dennoch gibt es in den Corona-Zahlen deutliche Schwankungen. Während am Dienstag vergangener Woche mit 29 Fällen so wenige Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden gemeldet wurden, so wenige wie seit dem 25. Juni 2020 nicht mehr, gibt es am heutigen Donnerstag wieder über 100 Neuinfektionen.

7-Tage-Inzidenz steigt wieder

Die Delta-Variante ist in aller Munde und übernimmt auch in Österreich langsam aber sicher das Infektionsgeschehen. Merkbar auch an der 7-Tage-Inzidenz in Österreich. Während es am Samstag mit 5,28 einen neuen Tiefststand gab, steigt die Inzidenz seit Samstag wieder auf niedrigem Niveau an.