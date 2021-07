Wiener Gesundheitsverbund rät zu Impfung und PCR-Tests

Um die Beteiligung an "Alles gurgelt!" weiter zu steigern, läuft nun auch eine Kooperation mit den Wiener Bädern an. An den Ausgängen stehen Testkits zur freien Entnahme bereit. Die Aktion wurde in dieser Woche im Stadionbad und Stadthallenbad gestartet und wird kommende Woche auf weitere Bäder ausgeweitet.