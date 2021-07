1.700 Impfungen ohne Anmeldung Donnerstagabend in Tirol

Impfwillige haben noch bis zum Sonntag in Tirol die Möglichkeit, sich ohne Voranmeldung den ersten Stich abzuholen. Am Freitag werden die Impfzentren - mit Ausnahme von Kufstein - von 12.00 bis 17.00 Uhr geöffnet sein. In Schwaz wurden die Öffnungszeiten bis 20.00 Uhr ausgedehnt.

Am Samstag wird ein Impfbus beim Einkaufszentrum DEZ in Innsbruck von 9.00 bis 18.00 Uhr postiert sein, am Sonntag wird der Impfbus beim Sportpark in Kitzbühel von 9.00 bis 18.00 Uhr Halt machen. Am Sonntag wird der "Impfsonntag" von der vergangenen Woche wiederholt: Alle Impfzentren bis auf jenes in Kitzbühel werden von 9.00 bis 18.00 Uhr geöffnet sein, in Lienz gibt es die Erstimpfungen von 11.00 bis 18.00 Uhr.

Die Termine für die Zweitimpfungen werden an Ort und Stelle individuell vereinbart. Für alle vier Impftage ohne Anmeldung stehen rund 20.000 Impfdosen bereit. Unter www.tirol.gv.at kann die Wartezeit für das jeweilige Impfzentrum eingesehen werden.