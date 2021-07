Appell vor G20-Ministertreffen: Coronahilfen für arme Länder

Die Entwicklungsorganisation One fordert vor dem Treffen der G20-Finanzminister Milliardenhilfen und mehr Impfstoff für arme Länder, die besonders unter der Corona-Pandemie leiden. Die dritte Infektionswelle treffe insbesondere in Afrika auf eine weitestgehend ungeimpfte Bevölkerung. Bei dem Treffen der G20-Finanzminister in Venedig steht auch das Thema einer globalen Mindeststeuer auf der Tagesordnung.

Die Länder hätten keine Chance, gegen die Corona-Pandemie viel zu unternehmen, sagte Karoline Lerche von One der Deutschen Presse-Agentur. Nötig sei eine klare Reaktion - "nicht irgendwann, sondern jetzt".