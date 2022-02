Über 30.000 Neuinfektionen + Norwegen hebt Maßnahmen auf

In einigen italienischen Städten haben am Samstag zahlreiche Menschen erneut gegen die Corona-Politik der Regierung demonstriert. Der Protest richtete sich unter anderem gegen die 2-G-Pflicht für Berufstätige über 50 Jahren, die am kommenden Dienstag in Kraft tritt. Die größten Demonstrationen fanden in Triest und in Turin statt. Kundgebungen gab es auch in Bozen und Perugia. Eine weitere Protestkundgebung ist am Dienstag auf dem Gelände des Circus Maximus in Rom geplant.