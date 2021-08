Delta: Risiko für Spitalseinweisung doppelt so hoch + Nur noch 46.500 in Kurzarbeit

Mit einer weiteren Sonderimpfaktion ohne Anmeldung will das Land Salzburg nun speziell bei Jugendlichen die Impfquote erhöhen. Schüler, Lehrlinge, junge Erwerbstätige und Studenten können sich am 2. September von 16.00 bis 20.00 Uhr unkompliziert gegen das Coronavirus impfen lassen - und zwar zeitgleich in der Stadt Salzburg, Hallein, St. Johann im Pongau, St. Michael im Lungau und in Zell am See. Dabei soll vorrangig der Impfstoff von Biontech/Pfizer zum Einsatz kommen.

"Uns ist bewusst, dass aus verschiedenen Gründen die Motivation zur Impfung nachlässt, aber ich betone unermüdlich: Sie ist der effektivste Weg aus der Pandemie", teilte Landeshauptmann-Stellvertreter Christian Stöckl (ÖVP) heute in einer Aussendung mit. "Wenn im Herbst die Schule oder das Studium beginnt, sollten schon so viel wie möglich geimpft sein." Es gebe derzeit so viele Möglichkeiten und Impfstoff wie nie zuvor, egal ob mit dem Impfbus, in den Impfstraßen oder den Ordinationen, betonte Stöckl.

Kritik an der im Vergleich mit einigen anderen Bundesländern niedrigeren Durchimpfungsrate bei jungen Menschen in Salzburg kam von der Landes-SPÖ. Stöckl finde keinen Zugang zu den Jugendlichen, meinte der SPÖ-Klubvorsitzende Michael Wanner. "Dabei könnte man mit kreativen Impfangeboten viel erreichen. Überall dort wo sich viele Menschen aufhalten sollte es Impfmöglichkeiten geben" Infrage dafür kämen etwa Strandbäder, Einkaufszentren, Sportereignisse oder Konzerte. "Dort findet man überall Menschen die einfach nur unentschlossen sind, sich aber impfen lassen würden." Die SPÖ hatte in der Vorwoche etwa einen Impfbus beim derzeit stattfindenden Electric Love Festival vorgeschlagen.